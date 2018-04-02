Erol Bulut’a yeni teklif

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi Teknik Direktör Erol Bulut’a en az 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon başında Ertuğrul Sağlam’dan görevi devraldıktan sonra takıma oynattığı futbol ve aldırdığı sonuçlarla dikkatleri çeken genç teknik adam Erol Bulut ile uzun vadeli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.

2019’a kadar sözleşmesi bulunan Bulut ile gelecek planlaması doğrultusunda en az 3 yılık bir sözleşme teklif edeceği belirtilen yönetimin, başarılı hocaya Avrupa Kupası hedefi de sunacağı ifade edildi.

TARAFLAR BİR ARAYA GELECEK

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Erol Bulut ile 1 yıl daha sözleşmemiz var. Kendisinden çok memnunuz. İnşallah uzun bir birlikteliğimiz olur” açıklamasından sonra harekete geçildiği ve bu düşüncenin Teknik Direktör Erol Bulut ile de paylaşıldığı öğrenildi.

Gerek sistem bilgisi ve oynattığı oyun, gerekse de kişiliğiyle kısa sürede kendisini kanıtlayan Erol Bulut’un sunulan teklife ne yönde cevap vereceği merak edilirken, tarafların önümüzdeki günlerde İstanbul’da bir araya geleceği ifade ediliyor.

(Mehmet Türel/İHA)