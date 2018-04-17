Erkan Zengin Hammarby’de ilk maçına çıktı

Eskişehirspor’dan İsveç ekibi Hammarby’e transfer olan Erkan Zengin ilk maçına çıktı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de Tele 2 Arena’da Brommapojkarna ile karşılaşan Hambarby’de Erkan Zengin’de ilk maçına çıktı.

Eskişehirspor’un izin vermemesi üzerine FIFA’dan geçici lisans çıkartılan Erkan Zengin oyuna 70. dakikada dahil oldu. Hammbarby’nin 4-0 yendiği karşılaşmada yeşil- beyazlı taraftarlar Erkan Zengin’e büyük sevgi gösterisinde bulundu. Erkan Zengin’i babası Yılmaz Zengin ve amcası Muzaffer Zengin de tribünden izledi.

İsveç Süper Ligi’nin başlaması ile 3’de 3 yapan Hammbarby, 9 puanla lider durumda. En yakın takipçisi ise 7 puanla AIK Solna.

(Metin Altınışık /İHA)