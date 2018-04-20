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Erdoğan Şenol Güneş’i aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i arayarak geçmiş olsun dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:05
Erdoğan Şenol Güneş’i aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i arayarak geçmiş olsun dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına isabet eden bir cisimle yaralanırken tecrübeli teknik adamın başına 5 dikiş atıldı ve sabaha kadar hastane kalmasına karar verildi. Güneş’in Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisimle yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede olan tecrübeli teknik adamı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AĞAOĞLU VE PEPE’DEN ZİYARET

Öte yandan, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Pepe karşılaşmada yaralanan Teknik Direktör Şenol Güneş’i ziyaret etti. Beşiktaşlı taraftarlar da hastaneye akın etti.

(İHA)
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