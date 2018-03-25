Enduro ve Atv Şampiyonası nefesleri kesti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayak yarışları nefesleri kesti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park’ta düzenlenen şampiyonada sporcular kros testte 2,3 kilometre, ekstrem testte 600 metre ve enduro testte 4,3 kilometreden oluşan parkurda zamanla ve doğayla da mücadele ettiler. Farklı illerden 192 sporcunun katıldığı şampiyonada, bazı yarışmacılar parkurdaki engellerden geçerken yağış nedeniyle bozulun zeminde bazı sporcular zor anlar yaşadı.

TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı illerden 192 sporcunun katıldığı, sezonun ilk ayak yarışlarının sorunsuz şekilde tamamlandığını bildirdi.

Bölgede iki gündür etkili olan yağış nedeniyle zeminin çok çamurlu olduğunu söyleyen Özdemir, “Şampiyonaya yeni katılan 90 sporcu vardı. Onlar için biraz daha zor oldu. Fethiye’deki yarışlar izleyicinin ilgili çok güzel. 7’den 70’e herkes mücadeleleri ilgiyle izledi” dedi.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ise, yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği etkinliğe 90 yeni sporcunun ilk kez katılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Şampiyonada dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi.

1. ayak yarışlarında kategorilere göre dereceye girenler sporcular şöyle:

E1: 1. Cem Çerçi, 2. Hakan Yıldız, 3. Murat Yazıcı

E2: 1. İzzet Kazdal, 2. Eren Mert Kocaman, 3. Cemil Yurt

E3: 1. Bayram Uysal, 2. Burak Özdemir, 3. Cemil Kaya

EB: 1. Çağrı Aslan, 2. Gökhan kart, 3. Sinan Ordu

EC: 1. Şaban Özdemir, 2. Cüneyt Taban, 3. Cemal Paşaoğlu

EG: 1. Fevzi Burak Akbulut, 2. Emre Coşar, 3. Muhammet Çetin

EV: 1. Hüseyin Neziroğlu, 2. Ahmet Tahir Tugayoğlu, 3. Murat Kızak

EK: 1. Gökçen Kabaş, 2. Aslıhan Oflaz

Enduro GP: 1. İzzet Kazdal, 2. Bayram Uysal, 3. Fevzi Burak Akbulut

ATV sınıfı sonuçları

S1: 1. Haktan Özkul, 2. Osman Şengül, 3. Engin Altan

S2: 1. Ziya Güler, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Yusuf Sayar

S3: 1. Burak Kaya, 2. Mehmet Aktaş

ATVGP: 1. Burak Kaya, 2. Haktan Özkul, 3. Ziya Güler

(Murat Yalçın/İHA)