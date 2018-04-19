En çok kupayı Galatasaray getirdi

Galatasaray Spor Kulübü, basketbol branşında erkeklerde 1, kadınlarda 3 ve tekerlekli sandalye şubesinde de 9 olmak üzere toplam 13 kez Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandı.

Eurocup Kadınlar final serisinde iki maç sonunda İtalya’nın Reyer Venezia ekibini geçen Galatasaray, şampiyon oldu ve adını hem kulüp hem de Türk basketbol tarihine yazdırdı. 1995-1996 sezonunda Anadolu Efesi’in finalde İtalyan temsilcisi Stefanel Milano’yu yenerek, Koraç Kupası’nı aldı ve Türkiye’ye ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

GALATASARAY KADIN ŞUBESİNDEN 3 KUPA

Kadınlarda ilk Avrupa şampiyonluğunu ise Galatasaray yaşadı. Sarı-kırmızılılar 2009 yılında İtalya’nın Cras Basket Taranto takımını 82-61’lik skorla mağlup ederek FIBA Eurocup şampiyonluğuna ulaştı. Aslan, daha sonra 2014 yılında Rusya’da düzenlenen Euroleague Final-Four’da ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 69-58 yenerek, kupaya uzandı. Geçtiğimiz sezon Yakın Doğu Üniversitesi de Eurocup’ı kazanma başarısı gösterdi. Son olarak bu sene Galatasaray kupayı aldı.

FENERBAHÇE, ERKEKLERDE EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU

Erkeklerde 1 numaralı kupa ilk kez 2016-2017 sezonunda Türkiye’ye geldi. İstanbul’da düzenlenen Euroleague Final-Four’da Fenerbahçe, ilk maçta İspanyol ekibi Real Madrid’i 84-75’lik skorla geçerek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, finalde de Yunan temsilcisi Olympiacos’u 80-64 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

TÜRK BASKETBOLUNA EN ÇOK KUPA GALATASARAY’DAN

Galatasaray Spor Kulübü’nün basketbol şubesi kazandığı kupalarla Türk basketbol tarihinde Avrupa ve dünya kupalarında en çok kupa kazanan kulüp. Sarı-kırmızılılar; erkeklerde 1, kadınlar 3 ve tekerlekli basketbol şubesinde ise 9 olmak üzere toplam 13 uluslararası kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılıların tekerlekli basketbol şubesi 2008, 2009, 2011, 2013 ve 2014 yıllarında Avrupa Şampiyonlar Ligi (IWBF Champions), 2008, 2009, 2011 ve 2012 yıllarında da Kıtalararası (Kitakyushu Cup) şampiyonluğuna uzanmıştı.

ALINAN KUPALAR:

Anadolu Efes - Koraç Kupası (1995-1996 )

Galatasaray - Kadınlar Eurocup (2008-2009), (2017-2018)

Beşiktaş Milangaz - FIBA Eurochallege (2011-2012)

Galatasaray - Kadınlar Euroleague (2014-2015)

Galatasaray Odeabank - Eurocup (2015-2016)

Yakın Doğu Üniversitesi - Kadınlar Eurocup (2016-2017)

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı - Euroleague (2016-2017)

Darüşşafaka - (Eurocup ) (2017-2018)

Galatasaray Tekerlekli Basketbol - IWBF Champions (2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014)

Galatasaray Tekerlekli Basketbol - Kitakyushu Cup (2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012)

(Oğuzhan Ort/İHA)