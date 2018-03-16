Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Son saniyelerde sonuç belli oldu. Bizim için en büyük sorun top kayıplarıydı” diye konuştu.

THY Euroleague’in 26. haftasında Fenerbahçe Doğuş evinde CSKA Moskova’ya 81-79 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic CSKA Moskova’yı tebrik ettiğini söyleyerek, “Oyuncularıma yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum. CSKA’ya karşı zorlu ve güzel bir maç oynadık. Son saniyelerde sonuç belli oldu. Bizim için en büyük sorun top kayıplarıydı. Bazı anlarda çok iyi oynadık. Ama bazı anlarda ise çok kolay top kaybı yaptık. Bu maçta çok olumlu şeylerde var. Gelecekte değiştirmemiz gereken olumsuz şeylerde var. Sıralamada çok fazla bir şey değişmedi. Savaşmaya devam etmemiz gerek ve önümüzde dört maç daha var. Müthiş atmosfer için taraftarlara teşekkür ediyorum. Sahaya su atılmasına diğer taraftarlar bu kişiyi tespit edip cezalandırmasını sağladılar. Bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe olarak misafirperverliğimizi göstermemiz lazım. Önümüzde zorlu 2 maç var. Daçka ve Maccabi ile oynayacağız. Başkan Aziz Yıldırım’a teşekkür ediyorum bizi desteklediği için” dedi.

“HERKES NASIL OYNAMASI GEREKTİĞİNİ BİLMELİ”

Bu tip büyük maçlarda oyuncuların nasıl oynaması gerektiğini çok iyi bilmesi gerektiğini anlatan Obradovic, “Bunu öğretmek benim işim. Onları sakinleştirmem gerekli. 4 maçımız daha var ve iyi durumdayız. Savaşmaya devam edip saha avantajımızı almak istiyoruz. Ne olursa olsun pozisyonlara en iyi çözümü bulmak istiyoruz. Hücuma çözüm üretmek gerekiyor. Sporun güzelliği de bu. Maç içerisinde çok fazla şey deneme şansınız oluyor” şeklinde konuştu.

CSKA MOSKOVA CEPHESİ

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, “Fenerbahçe karşısında aldığımız galibiyet çok önemli” diye konuştu.

THY Euroleague’in 26. haftasında CSKA Moskova deplasmanda Fenerbahçe Doğuş’u 81-79 mağlup etti. Maç sonrası konuşan CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyerek, “Fenerbahçe çok iyi başladı. İlk aldığımız molada bir değişiklik yapıp öne geçtik. Son saniye üçlüğüyle Melli bize izin vermedi. Gerçek maç ortamı antrenman gibi olmuyor. Basketbolun güzelliği takım oyunu olması. 3. çeyrekte hücumda çok daha iyiydik. Maç genelinde 18 top kaybı yaptırdık. Serbest atış çizgisine çok fazla gidemedik. Maç sonu skorlar çok yakındı. Ama son molalarda çizdiğimiz seti oyuncular birebir uyguladı. De Colo attı ve kazandık” dedi.

“İSTATİSTİKLER BAKMIYORUZ”

İstatistiklere bakmadıklarını belirten Itoudis, “Obradovic benim çok iyi bir dostum. İkimiz de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Diğer takımlarla aramızdaki farkı bilmiyorum. Sadece lideriz onu biliyorum. Bu akşam şampiyona karşı oynadık. Euroleague’nin en büyük özelliği her maçın final maçı gibi olması” şeklinde konuştu.

“HAKEMLERLE İLGİLİ YORUMUM YOK”

Hakemlerle ilgili yapacağı yorum olmadığını söyleyen Dimitris, “Zor bir iş yapıyorlar. Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sahaya yabancı bir madde atıldığı anda verdikleri tepki alkışı hak ediyor. Sporda birlik olmayı görmek harika” ifadelerini kullandı.

(Ozan Buğra Koşar /İHA)