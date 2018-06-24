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Efsane kaleci Buffon Bodrum’da

İtalya milli takımında görev yapan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, tatil için Bodrum’a geldi. Mavi tura çıkan Buffon, su sporları yapıp doyasıya eğlendi.

24 Haziran 2018 Pazar 16:49
Efsane kaleci Buffon Bodrum’da

İtalya milli takımında görev yapan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, tatil için Bodrum’a geldi. Mavi tura çıkan Buffon, su sporları yapıp doyasıya eğlendi.

Dünyanın en iyi 125 futbolcu listesine giren Buffon tatil için Bodrum’u seçti. Juventus’un efsane kalecisi Buffon, bir hafta önce Bodrum’a geldi. Juventus’taki 17 yıllık kariyerini geçen ay noktalayan 40 yaşındaki eldiven, Yalıçiftlik Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptı. Günü birlik mavi tura çıkan Buffon, kendini Ege denizinin mavi sularına bıraktı. Banana, ringo ve jet skiye binen ünlü kaleciye otelde kalan turistler ise yoğun ilgi gösterdi.

(İHA)
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