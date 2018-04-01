Efes Uşak’a boyun eğdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. hafta maçında Muratbey Uşak, sahasında Anadolu Efes ile karşılaştı. Müsabakadan Anadolu Efes 81-78 galip ayrıldı.
KÜNYE
Salon: Uşak Üniversitesi
Hakemler: Mehmet Şahin x, Ahmet Tatlıcıx, Zafer Yılmaz x
Muratbey Uşak: Solomon x 5, Hamilton xxx 21, Carmichael x 8, Şafak Edge x 4, Calloway x 9, Tayfun Erülkü x 7, Ofoegbu xx 13, Miles x 11
Başantrenör: Mustafa Mavili
Anadolu Efes: Simon xxx 25, Dunston xx 8, McCollum xx 13, Motum xx 12, Weems x 6, Birkan Batuk xx 11, Stimac x 6, Doğuş Balbay x, Derk Demir x, Muhaymin x
Başantrenör: Ergün Ataman
1. Periyot: 20-15 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 41-41
3. Periyot: 66-61 (Muratbey Uşak lehine)
5 faul alan: Solomon (Muratbey Uşak)(Ertunç Öztürk/İHA)