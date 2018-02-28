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Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

2018 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşılaştığı Rus ekibi Yenisei Krasnoyarsk’ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 21:20
Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

2018 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşılaştığı Rus ekibi Yenisei Krasnoyarsk’ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan turuncu-beyazlılar, yarı finalde SSC Palmberg Schwerin-Pomi Casalmaggiore eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Svetlana Zotovic xx, Eduard Cristian Botezatu xx

Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz Önal xx, Meliha xx, Boskovic xx, Beyza xx, Hande Baladin xx, Adams xx, Büşra xx, Larson xx, Ognjenovic xx

Başantrenör: Marco Motta

Yenisei Krasnoyarsk: Manziuk x, Malykh x, Chaplina xx, Ekaterina Efimova xx, Kriuchkova (L) x, Molodtsova x, Olga Efimova x

Başantrenör: Sergie Holotov

Setler: 3-0 (25-20, 25-21, 25-18)

Süre: 77 dakika (31, 22, 24)

“BU İŞİN YOLU KUPAYI ELİMİZE ALMAK"

Eczacıbaşı VitrA Başkanı Faruk Eczacıbası, galip geldiklerini için mutlu olduklarını belirterek, “Bu işin yolu kupayı elimize almak” dedi.

2018 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşılaştığı Rus ekibi Yenisei Krasnoyarsk’ı setlerde 3-0 yenerek yarı finale çıktı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan turuncu-beyazlılar, yarı finalde SSC Palmberg Schwerin - Pomi Casalmaggiore eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA Başkanı Faruk Eczacıbası, “Sevinçliyiz. Bu işin yolu kupayı elimize almak. Merakla bekliyoruz. Başarının sırrı çok çalışmak ve güzel takım çalışması. Koçumuzu ve oyuncularımızı mükemmel bulunuyorum” diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol /İHA)
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