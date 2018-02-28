2018 CEV Kupası Çeyrek Final ikinci maçında evinde Rus ekibi Yenisei Krasnoyarsk takımı ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, setlerde 2-0 öne geçti ve yarı finale çıkmayı garantiledi. Eczacıbaşı, ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı.(İHA)
Eczacıbaşı VitrA yarı final biletini kaptı
2018 CEV Kupası Çeyrek Final ikinci maçında evinde Rus ekibi Yenisei Krasnoyarsk takımı ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, setlerde 2-0 öne geçti ve yarı finale çıkmayı garantiledi. Eczacıbaşı, ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı.
28 Şubat 2018 Çarşamba 21:01