Eczacıbaşı Vitra finalde

CEV Kadınlar Kupası 2018 Yarı Final İkinci maçında Eczacıbaşı VitrA, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Alman ekibi Palmberg Schwerin’i Burhan Felek’te yine aynı skorla mağlup ederek finale yükseldi.