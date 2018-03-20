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Eczacıbaşı Vitra finalde

CEV Kadınlar Kupası 2018 Yarı Final İkinci maçında Eczacıbaşı VitrA, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Alman ekibi Palmberg Schwerin’i Burhan Felek’te yine aynı skorla mağlup ederek finale yükseldi.

20 Mart 2018 Salı 20:44

CEV Kadınlar Kupası 2018 Yarı Final İkinci maçında Eczacıbaşı VitrA, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Alman ekibi Palmberg Schwerin’i Burhan Felek’te yine aynı skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Petar Harizanov, İris Fogel Stojcic

Eczacıbaşı VitrA: Meliha xxx, Tijana Boskovic xxx, Beyza xxx, Simge xxx, Hande xxx, Rachael Adams xxx, Büşra xx, Larson xx, Gözde xxx, Ceren xxx, Ognjenovic xxx

Antrenör: Marco Aurelio Motta

Palmberg Schwerin: Szakmary x, Bettend x, Leppmann xx, Krause xx, Geerties xx, Carocci xx, Alanko x, Hanke xx, Dumancic xx, Barfield x, Lohmann xx, Oluic xxx, Schoelzel xx

Antrenör: Felix Koslowski

Setler: 3-0 (25-18, 25-19, 25-20)

Süre: 75 dakika (23, 25, 26)

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)
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