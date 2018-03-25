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Eczacıbaşı VitrA Fenerbahçe’yi eledi

Vestel Venus Sultanlar Ligi Playoff Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, final etabına yükseldi.

25 Mart 2018 Pazar 16:25
Eczacıbaşı VitrA Fenerbahçe’yi eledi

Vestel Venus Sultanlar Ligi Playoff Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, final etabına yükseldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen ilk seti Eczacıbaşı VitrA, 25-23 önde bitirirken, ikinci sette Tijana Boskovic’in de oyuna ağırlığını koymasıyla ev sahibi ekip rakibine yine şans tanımadı (25-18). Derbinin son setinde de oyundan düşmeyen turuncu-beyazlılar seriyi 2-0’a getirdi ve final etabına yükseldi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla genç yıldız Boskovic olurken, kaptan Jordan Larson ve Büşra Kılıçlı aldıkları 11’er sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Maç sonu galibiyeti taraftarlarla birlikte kutlayan ekip, Güldeniz Önal’ın da doğum gününü sahada kutladı.

Eczacıbaşı VitrA’nın finaldeki rakibi Vakıfbank - Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak ve final programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

---KÜNYE---

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı xx, Seçkin Yener xx

Eczacıbaşı VitrA: Larson xxx, Büşra xxx, Boskovic xxx, Meliha xx, Beyza xxx, Ognjenovic xxx, Simge (L) xxx, Hande xx

Fenerbahçe: Natalia xx, Eda x, Çağla xx, Rahimova x, Dicle x, Jerkov x, Merve (L) x, Tomkom xx, Melis xx, Polen xx, Damla xx, Bahar x

Setler: 3-0 (25-23, 25-18, 30-28)

Süre: 95 dakika (30,29,36)

(İHA)
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