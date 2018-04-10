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Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası’nın sahibi oldu

CEV Kupası Finali ilk maçında Minchanka Minsk’i deplasmanda 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek’te oynanan rövanş mücadelesinde ilk 2 seti kazanarak kupanın sahibi oldu.

10 Nisan 2018 Salı 20:13
Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası’nın sahibi oldu

CEV Kupası Finali ilk maçında Minchanka Minsk’i deplasmanda 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek’te oynanan rövanş mücadelesinde ilk 2 seti kazanarak kupanın sahibi oldu.

Ligde ve Avrupa’da bu sezon ortaya koyduğu performansla fırtınalar estiren Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası’nın sahibi oldu. Belarus temsilcisi Minchanka Minsk ile finalde eşleşen ve deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rövanş karşılaşmasını fazla uzatmadı. Deplasmanda aldığı 3-1’lik galibiyetle mücadeleye çok avantajlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk 2 sette rakibi karşısında 25-17 ve 25-17’lik sonuçlar alarak durumu 2-0’a getirdi ve averajla kupayı kazanmayı garantiledi. Eczacıbaşı VitrA oyuncuları, durumun 2-0’a gelmesinin ardından salonda büyük sevinç yaşadı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol /İHA)
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