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Eczacıbaşı liderliğini sürdürmeye devam ediyor

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi’ndeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:53
Eczacıbaşı liderliğini sürdürmeye devam ediyor

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı set vermeden kazanan turuncu-beyazlılar, dün oynanan derbide de Vakıfbank’ı, 21-25,17-25,20-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve liderliğini korudu. Bu galibiyetle rakibinin 10 maçlık yenilmezlik serisine de son veren lider, ligde yaptığı 18 karşılaşmada sadece tek yenilgi aldı.

Son dünya şampiyonlarının mücadelesinde en skorer isim olan genç yıldız Tijana Boskovic, “Bu maç diğer herkes gibi bizim için de çok önemliydi. Bu yüzden oyuna odaklanmaya çalıştık ve ona göre oynadık. Bir takım olarak oynadığımız ve maç içerisinde birbirimize yardım ettiğimiz için mutluyum. Bence kazanmamızın en büyük sebebi de bu. Bundan sonraki maçımızı Perşembe günü, CEV Kupası’nda Yamamay ile yapacağız. Şimdi o karşılaşmaya odaklanacağız. Umarım bu şekilde devam ederiz” diye konuştu.

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