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Dünya Kupası’nda sivrisinek alarmı

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’na giden taraftarlar, maçların keyfini çıkarırken aynı zamanda sivrisineklerle uğraşıyor. Sinek saldırısına uğrayan taraftarlar eczanelerde sinek kovucu bırakmadı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:07
Dünya Kupası’nda sivrisinek alarmı

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’na giden taraftarlar, maçların keyfini çıkarırken aynı zamanda sivrisineklerle uğraşıyor. Sinek saldırısına uğrayan taraftarlar eczanelerde sinek kovucu bırakmadı.

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası için Moskova’da bulunan taraftarlar, Volgograd Stadyumu’nun içinde bulunduğu Volgograd bölgesinde sivrisineklerle savaşıyor. Sıcaklarında artmasıyla çoğalan sivrisinekler nedeniyle Rusya’ya ülkelerini desteklemeye gelen taraftarlar oldukça huzursuz olurken, bölgede yaşayan halk da aynı durumdan şikayetçi. Hem Rus halkının hem de taraftarların eczanelerde satılan sinek kovuculara talebi yüksek olunca raflarda bu ürünlerden kalmadı.

Durum üzerine Moskova’da acil durum ilan edilerek sinek kovucu temini yapılıyor. Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, daha önce yasaklanan sinek kovucuların stadyum ve yasaklı bölgelere sokulabileceğini duyurdu. Açıklamada gazlı sinek ilaçlarının ise sokulamayacağı uyarısında bulunuldu.

(Erhan Altıparmak/İHA)
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