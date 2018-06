Dünya Kupası heyecanı bugün de 4 maçla devam etti.

Bu karşılaşmalardan 2’si C, diğer 2’si de D grubundaydı. C grubunda Peru, Avustralya’yı 2-0 mağlup etti ve 2 ekip de dünya kupasına veda etti. C grubu son maçındaysa Fransa ile Danimarka golsüz berabere kaldı ve her iki ülke de bir üst tura çıktı. D grubundaki 2 karşılaşmadaysa Arjantin Nijerya’yı, Hırvatistan da İzlanda’yı 2-1 yendi. Bu sonuçlarla Arjantin ve grubun kayıpsız lideri Hirvatistan, Dünya Kupasında son 16 turuna yükseldi.

(İHA)