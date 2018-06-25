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Dünya Kupasında bugün (25 Haziran)

Dünya Kupası heyecanı bugün 4 maçla devam etti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 23:38

Dünya Kupası heyecanı bugün 4 maçla devam etti.

Bu maçlardan 2’si A, 2’si de B grubundaydı. A grubunda oynanan müsabakada Suudi Arabistan, 90+4. dakikada bulduğu golle Mısır’ı 2-1 mağlup etti. A grubunda oynanan diğer karşılaşmaysa Uruguay ile Rusya arasındaydı. Ev sahibi Rusya’yı 3-0 yenen Uruguay, grubu namağlup lider tamamladı. B grubunda oynanan 2 karşılaşmadaysa İran Portekiz ile 1-1, İspanya da Fas ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlarla İspanya ve Portekiz bir üst tura yükselen taraflar oldu.

(İHA)
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