Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’na penaltılar damga vuruyor. Turnuvada şu ana kadar oynanan 36 karşılaşmada tam 19 defa penaltı kararı verildi.

Rusya’da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası’nda ön plana penaltılar çıkıyor. Özellikle VAR sisteminin bu turnuvada devreye girmesiyle beraber çalınan penaltı sayısı da arttı. Dünya Kupası’nda şu ana kadar oynanan 36 maçta hakemler 19 kez penaltı kararı verirken, bunların 14’ü golle sonuçlandı. Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekiz’in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, iki defa beyaz noktaya gitti. Bunların 1’ini golle sonuçlandıran başarılı futbolcu, 1 penaltı vuruşundan ise yararlanamadı.

Arjantin ile Rusya’da istediği sonuçları alamayan ve kendinden beklenen performansı da bir türlü sergileyemeyen Messi de 1 penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İngiltere’nin G Grubu’nda Panama’yı 6-1 mağlup ettiği müsabakada 2 defa penaltı noktasına gelen Kane, bu vuruşların ikisinden de skor üretmeyi başardı. Golcü oyuncu, attığı bu iki golle devam eden turnuvada penaltı istatistiği en yüksek futbolcu olarak ön plana çıktı.

2014’TE TOPLAM 13 PENALTI VERİLMİŞTİ

Brezilya’nın ev sahipliğindeki 2014 Dünya Kupası’nda oynanan 68 maçta 13 penaltı kararı verilmişti. Rusya’da devam eden turnuvada henüz ikinci maçlar devam etmesine rağmen şimdiden bu sayının üzerine çıkılmış oldu.

(Uygar Aydın/İHA)