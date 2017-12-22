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Dört büyük kulübün teknik direktörü de yerli

Galatasaray’ın başına Fatih Terim’in gelmesinin ardından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un başında yerli teknik adamlar görev almış olacak.

22 Aralık 2017 Cuma 10:38
Dört büyük kulübün teknik direktörü de yerli

Sezona Igor Tudor ile başlayan ancak son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Fatih Terim’i getirdi. Bununla birlikte Süper Lig’de de uzun aradan sonra bir ilk yaşanmış oldu. Terim’in sarı-kırmızılıların yeni hocası olmasıyla ligde 2012-2013 sezonundan beri ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un başında yerli çalıştırıcılar yer alacak. Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe’yi Aykut Kocaman, Beşiktaş’ı Samet Aybaba ve Trabzonspor’u da Şenol Güneş çalıştırıyordu.

Son Güncelleme: 22.12.2017 10:48
Anahtar Kelimeler:
Teknik DirektörlerSüper LigYerli Hoca
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