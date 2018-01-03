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Domagoj Vida sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın yeni transferi Domagoj Vida, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:39
Domagoj Vida sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlı takımın Dinamo Kiev’den bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığı Hırvat savunmacı Vida sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Vida; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. 28 yaşındaki futbolcu düzenlenecek imza töreni ile kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak.

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