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Derbiye meşale sokan taraftarların cezası belli oldu

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçında yakılan meşaleleri stada sokan 5 kişi, ’seyirden men’ cezası aldı.

27 Şubat 2018 Salı 15:45
Derbiye meşale sokan taraftarların cezası belli oldu

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçında yakılan meşaleleri stada sokan 5 kişi, ’seyirden men’ cezası aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde tribünlere meşale sokulmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde davul içerisinde stada meşale soktukları belirlenerek gözaltına alınan 5 Fenerbahçe taraftarı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Burada spor savcılığına çıkarılan şüpheliler, "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" kapsamında "Stada yasak madde sokmak" ve "Başkalarına yasak madde temin etmek" suçlarından ifade verdi. Sorgularının ardından serbest bırakılan şüpheliler "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanunu"na muhalefetten spor müsabakalarını seyirden men edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken çok sayıda taraftar, savcılık katında arkadaşlarını bekledi.Arkadaşlarının serbest bırakılması adliye içerisinde tezahüratlarda bulunan Fenerbahçe taraftarları hep birlikte adliyeden çıktı. Adliye önünde hatıra fotoğrafı çekilen taraftarlar daha sonra açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

(İHA)
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