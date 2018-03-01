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Derbinin kart raporu

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinde kartlar ön plana çıktı. Müsabakada hakem Fırat Aydınus 3 kırmızı, 8 de sarı kart gösterdi.

01 Mart 2018 Perşembe 22:44
Derbinin kart raporu

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinde kartlar ön plana çıktı. Müsabakada hakem Fırat Aydınus 3 kırmızı, 8 de sarı kart gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya geldi. Beraberlikle sonuçlanan derbide tansiyon yüksekti. Gergin geçen müsabakada hakem Fırat Aydınus 8 sarı ve 3 kırmızı kart çıkardı. Mücadelede sarı-lacivertlilerde kaleci Volkan ile Alper potuk, ikişer sarı karttan kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar da ise Quaresma direkt kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Maçta ayrıca Fenerbahçe’de Mehmet Ekici, Beşiktaş’ta da Pepe, Tosic ve Medel de sarı kart gördü.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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