Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçından iyi bir skorla döneceklerini belirtti. Albayrak, “Her şeyin bir ilki vardır. Allah’ın izniyle bu da ilk olacaktır. Rakibimiz de çok güçlü” dedi.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, maça iyi hazırlandık. Maça gelirken takım otobüsünde muhteşem bir hava vardı. Şarkı söyleyerek buraya geldik. Ancak ikinci dakikada gol yedik, beklemediğimiz bir goldü. Ondan sonra çok pozisyon kaçırdık, hatta penaltıyı bile kaçırdık. Soyunma odasında muhteşem bir konuşma oldu. Kenetlendik, taraftarlarımızla bir olduk ve maçı kazandık. Puanımızı 53’e çıkardık. Yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“DERBİDEN İYİ BİR SKORLA DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Süper Lig’de gelecek hafta Fenerbahçe ile yapacakları derbinin önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, "Derbinin bilincindeyiz, ona göre hazırlanacağız. En azından bu haftayı kayıpsız kapattı. İkinci yarıda kırmızı kart olma korkusu yaşadık. Çünkü çok agresif oynamaya başlamıştık. Allah’ıma şükürler olsun kırmızı kart olmadı. Derbiden iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“HER ŞEYİN BİR İLKİ VARDIR”

Kadıköy’de Fenerbahçe’yi uzun süredir mağlup edememelerinin sorulması üzerine Abdurrahim Albayrak, "Her şeyin bir ilki vardır. Allah’ın izniyle bu da ilk olacaktır. Rakibimiz de çok güçlü. Bugün deplasmanda 2-0 Evkur Yeni Malatyaspor’u yendiler. İyi bir maç olacak. İnşallah futbolseverlere iyi bir maç izletir ve kazanan da biz oluruz” açıklamasını yaptı.

“SOYUNMA ODASINDA GÖRÜLMEYE DEĞER BİR GÖRÜNTÜ VARDI”

Yardımcı antrenör Hasan Şaş’ın maçtaki rahatsızlığı hakkında Albayrak, “Herkes benim rahatsızlandığımı düşünürken, Hasan Şaş sürprizi oldu. Soyunma odasında görülmeye değer bir görüntü vardı. Bütün futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Çok büyük moral kazandık. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Galatasaray’da bir bahar havası var” dedi.

“CEZA ALMAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ”

UEFA ile yapılan görüşmeler için açıklamalarda bulunan Albayrak, “Mustafa Cengiz başkanım sağ olsun gitti. Uzun bir görüşme oldu. Başkanımız ile bugün toplantı yaptık. Ceza almamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önümüzdeki bir hafta içinde birçok şey daha yapacağız. Bizden önceki dönemlerde sözler verilmiş ama yerine getirilmemiş. Bu taahhütlerin altından kalkmak için gece gündüz çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)