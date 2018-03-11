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Denizli evinde kazandı

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti.

11 Mart 2018 Pazar 20:43
Denizli evinde kazandı

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Erhan’ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü, tekrar Erhan tamamladı, top farklı şekilde auta gitti.

20. dakikada kaleci Hakan’ın yaptığı degajında topla buluşan Erhan, ceza yayı üzerinden buluştuğu topu düzeltip sert vurdu. Kaleci Asil’in sektirdiği topu takip eden Mert Nobre, kale sahası önünde düzgün bir vuruş ile topu filelere gönderdi. 0-1

32. dakikada Kappel’in ceza alanı dışından çektiği sert şutu, uzak direk dibinden auta çıktı.

47. dakikada Erhan’ın kendi ceza alanları içerisinde uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Hakan’ın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kappel, çok kötü bir vuruşla topu farklı şekilde üstten auta gönderdi.

56. dakikada Erhan’ın kullandığı serbest atışta, kale sahası önünde topa yükselen Mert Nobre’nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

68. dakikada orta sahadan gönderilen top ile buluşan Mehmet Akyüz, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Ceza alanı içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet yaptığı düzgün vuruş ile topu kalecinin kapattığı sağ taraftan filelere gönderdi. 1-1

75. dakikada Aissati’nin ceza sahası dışından çektiği ve savunmadan geri dönen topu tamamlayan Mehmet Akyüz kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 2-2

KÜNYE

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Cemal Bingül xx, Utku Tuna Velioğlu xx

Denizlispor: Asil Kaan Güler xx, Ziya Alkurt xx (Cihan dk. 38 x), Kappel xx, Mehmet Akyüz xx, Burak Altıparmak xx, Taşkın İlter xx, Cenk Güvenç xx, Alperen Babacan xx, İsmail Hakkı Odabaşı xx (Berkan dk. 31 x), İsmail Aissati xx, Kerem Can Akyüz xx (Veli dk. 63 x)

Yedekler: Zeki, Taha Can, Canberk, Lazic, Alperen

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xx, Acka xx, Trtovac xx, Nobre xx (Bekamenga dk. 81), Tolga Ünlü xx, Metin Yüksel xx, Burhan Eşer xx, Hakan Arslan xx, Taylan Antalyalı xx (Gökhan dk. 74 x), Scuk xx, Erhan Çelenk xx

Yedekler: Ahmet, Abdülkadir, Erman, Muammer, Sevage, Osman, Muhammed

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Mehmet Akyüz (dk. 68 ve 75) (Denizlispor), Nobre (dk. 20) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Kappel, Cenk, Taha Can, Burak (Denizlispor), Burhan, Hakan, Trtovac (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

(Gökten Ceylan/İHA)
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