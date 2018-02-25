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Denizli deplasmanda kazandı

Spor Toto 1. Lig 24. haftada Gazişehir Gaziantep, sahasında karşılaştığı Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu.

25 Şubat 2018 Pazar 17:58
Denizli deplasmanda kazandı

Spor Toto 1. Lig 24. haftada Gazişehir Gaziantep, sahasında karşılaştığı Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

50. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Tugay’ın şutu az farkla auta çıktı.

59. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Gazişehir Gaziantep’te topun başına Gökhan geçti. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Sinan kafayla vurdu. Top kaleci Asil’de kaldı.

76. dakikada sol kanattan kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

82. dakikada sağ kanattan yapılan ortada defanstan seken top Mehmet Akyüzün önünde kaldı. Mehmet’in düzgün vuruşla top ağlara gitti. 0-2

KÜNYE

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bittigen xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Selahettin Altay xx

Gazişehir Gaziantep: Stockhowiak xx, Ahmet xx, Tugay xx, Sinan xx, Jefferson xx, Gökhan xx, Himmet xx (Webo dk. 78 ?), Özgür Özkaya xx, Uğur xx (Serdar dk. 46 ?), Özgür Can xx, Del Valle xx

Yedekler: Necati, İsmail, Murat, Yasin, , Mustafa Sami, Prince, Okan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Denizlispor: Asil xx, Ziya xx (Barış dk. 40 xx), Kappel xx, Burak xx, Taşkın xx (Lazic dk. 81 ?), Hasan xx, Cenk xx, Alperen xxx, İsmail xxx, Kerem xx, Eze xx (Mehmet Akyüz dk. 46 xxx)

Yedekler: Zeki, Taha Can , Veli, Cihan, Hüseyin, Alperen, Berkan,

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Mehmet Akyüz (dk. 76 ve 82) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Tugay (dk. 52) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Uğur, Özgür Can, prince, Ahmet (Gazişehir Gaziantep), Eze, Barış, Hasan (Denizlispor)

(Lider Olgun/İHA)
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