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Deniz Yılmaz Bursaspor'dan ayrılmak istemiyor

Gençlerbirliği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan ciddi teklifler alan Deniz Yılmaz, Bursaspor’dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

09 Ocak 2018 Salı 14:41
Deniz Yılmaz Bursaspor'dan ayrılmak istemiyor

Bursaspor’da 2019’a kadar sözleşmesi bulunan ancak takımda istenmeyenler listesinin de başında yer alan Deniz Yılmaz’ın, gelen tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi. Bursaspor’dan aldığı yıllık ücretin yarısı kadar dahi teklif alamayan 30 yaşındaki futbolcu, bu yüzden aldığı teklifleri değerlendirmiyor. Gençlerbirliği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ciddi şekilde ilgilendiği Yılmaz, bu iki takıma da olumsuz yanıt verdi. Söz konusu durum karşısında eli kolu bağlanan yeşil-beyazlı yönetim, gidecek futbolcularla ilgili hala somut adımın atılamaması ve gelecek futbolculara finansman sağlanamaması konusunda çıkış yolu arıyor.

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