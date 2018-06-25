Darüşşafaka Basketbol, yollarını ayırdığı David Blatt için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Geçtiğimiz sezonu EuroCup şampiyonu olarak tamamlayan Darüşşafaka Basketbol’da deneyimli çalıştırıcı David Blatt ile yollar ayrıldı. Darüşşafaka’nın resmi sitesinden Blatt için yayımlanan teşekkür mesajı şöyle:

"Göreve geldiği günden itibaren Darüşşafaka ailesini ve bütün kamuoyunu hem saha içindeki başarıları hem de saha dışındaki insani özellikleri ile kendisine hayran bırakan Blatt, Daçka ailesi için bir koçtan çok daha fazlası olduğunu göndermişti. Kendisine görev almış olduğu iki yılda elde ettiği tarihi başarılardan ve bütün camialara örnek olması gereken karakter yapısından dolayı sonsuz teşekkür eder ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz."

BLATT’TEN AÇIKLAMA

Ayrılığı ile ilgili efsanevi koç David Blatt ise, “Darüşşafaka ve Doğuş ailelerindeki güzel insanlara gelecekteki hayatlarında şans ve başarılar diliyorum. Bu tarihi başarının bir parçası olmaktan bile daha anlamlı olan şeyler buradaki arkadaşlıkları geliştirmek ve deneyimleri paylaşmaktı. Burada tanışmış olduğum herkes için en iyisini dilerken onların işlerine karşı adanmışlık ve bağlılıklarını da taktir etmeden geçemiyorum. Bu olağan üstü dönem için Darüşşafaka’ya gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)