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Darüşşafaka uzatmalarda kazandı

Eurocup Final serisi ilk maçında Darüşşafaka, Rus ekibi Lokomotiv Kuban’ı deplasmanda 81-78 mağlup etti.

10 Nisan 2018 Salı 23:26
Darüşşafaka uzatmalarda kazandı

Eurocup Final serisi ilk maçında Darüşşafaka, Rus ekibi Lokomotiv Kuban’ı deplasmanda 81-78 mağlup etti.

Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ilk maçında deplasmanda Lokomotiv Kuban’ı normal süresi 72-72 biten maçın uzatmalarında 81-78 mağlup etti. Final serisinin ikinci maçı 13 Nisan Cuma günü saat 20.15’de İstanbul’da Volkswagen Arena’da oynanacak.

Salon: Basket Hall

Hakemler: Damir Avor xx, Emilio Perez Pizarro xx, Rain Peerandi xx

Lokomotiv Kuban: Collins xx 14, Lacey xx 5, Qvale xx 6, Ivlev x, Ragland xx 10, Kulagin xxx 18, Antipov x 3, Ilnitskiy x, Khvostov x, Elegar x 9, Babb xx 13

Başantrenör: Sasa Obradovic

Darüşşafaka: Wilbekin xxx 24, Okben Ulubay xx 5, Sant-Roos xx 7, Eric, Johnson x 7, Cummings xx 19, Muhammed Baygül x 2, Furkan Aldemir xx 8, Kidd xx 9, Kartal Özmızrak xx, Doğuş Özdemiroğlu x

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 14-15 (Darüşşafaka lehine)

Devre: 35-31 (Lokomotiv Kuban lehine)

3. Periyot: 52-49 (Lokomotiv Kuban lehine)

(İHA)
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