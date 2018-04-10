Darüşşafaka uzatmalarda kazandı

Eurocup Final serisi ilk maçında Darüşşafaka, Rus ekibi Lokomotiv Kuban’ı deplasmanda 81-78 mağlup etti.
Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ilk maçında deplasmanda Lokomotiv Kuban’ı normal süresi 72-72 biten maçın uzatmalarında 81-78 mağlup etti. Final serisinin ikinci maçı 13 Nisan Cuma günü saat 20.15’de İstanbul’da Volkswagen Arena’da oynanacak.
Salon: Basket Hall
Hakemler: Damir Avor xx, Emilio Perez Pizarro xx, Rain Peerandi xx
Lokomotiv Kuban: Collins xx 14, Lacey xx 5, Qvale xx 6, Ivlev x, Ragland xx 10, Kulagin xxx 18, Antipov x 3, Ilnitskiy x, Khvostov x, Elegar x 9, Babb xx 13
Başantrenör: Sasa Obradovic
Darüşşafaka: Wilbekin xxx 24, Okben Ulubay xx 5, Sant-Roos xx 7, Eric, Johnson x 7, Cummings xx 19, Muhammed Baygül x 2, Furkan Aldemir xx 8, Kidd xx 9, Kartal Özmızrak xx, Doğuş Özdemiroğlu x
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 14-15 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 35-31 (Lokomotiv Kuban lehine)
3. Periyot: 52-49 (Lokomotiv Kuban lehine)(İHA)