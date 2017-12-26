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Cüneyt Tanman: "Fatih Terim kararı kaçınılmazdı"

Galatasaray’ın efsane kaptanı Cüneyt Tanman, "Yeniden çıkış için Galatasaray’ın Fatih Terim’e, Fatih Terim’in de Galatasaray’a ihtiyacı vardı" dedi.

26 Aralık 2017 Salı 14:10
Cüneyt Tanman: "Fatih Terim kararı kaçınılmazdı"

Tanman, Mersin’in Erdemli ilçesinde Sporun Mutfağı’nda programında öğrencilerle buluştu. 2015 yılında Dursun Özbek yönetiminden neden ayrıldığına dair bir soruyu yanıtlayarak konuşmasına başlayan Tanman, "Galatasaray başkan adayı olduğunda, güzel şeyler konuştuk ama ilk gün konuştuk. Yapabileceklerimizi konuştuk. Ben size inandım, seçim ve arkasından devam edeceğiz. Bana yol vermesi gereken sizsiniz dedim. O yolu almadığınız takdirde, sporun içinde geçirdiğiniz 40-50 yılın hiçbir anlamı kalmaz. Seçimden çıktık, ikinci genel kurulu yaptık. Yetki de aldık ondan sonra Cüneyt Tanman’ın bir şey yapamayacağını gördüm ben. Yani vitrinde bir süs olarak, Cüneyt Tanman’ı o yönüyle yönetimin içinde görmek istediğini anladım" dedi.

“O GÜN ALDIĞIM KARARLARIN DOĞRU OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

"Bu saatten sonra görüntü olarak orada kalmam mümkün değildi" diyen Tanman, "Ondan sonra da 2 yıldır deneme yanılma yöntemiyle giden bir Galatasaray gördük. Oyuncular geliyor, oyuncular gidiyor, teknik direktörler geliyor, gidiyor. Sürekli çelişen kararlar var. Bugün o gün aldığım kararların doğru olduğunu görüyorum" diye konuştu.

Fatih Terim’in yeniden Galasaray’a gelmesini de değerlendiren Tanman, "Ve son karar kaçınılmaz bir karardı. Fatih Terim kararı. Milli takımdaki sıkıntıdan sonra iyi bir kadroya geldi o yüzden şanslı. Galatasaray’ın Fatih Terim’e, Fatih Terim’in de Galatasaray’a ihtiyacı vardı, yeniden çıkış için. En azından kendini anlatabilmek açısından. Doğru bir birleşme oldu bence. İyi bir kadro var. Devre arasına da denk gelmesi, Galatasaray’da bazı takviyelerinde, düzenlemelerinde yapılabilmesine fırsat tanıyor. O bakımdan doğru oldu" şeklinde konuştu.

Futbol yorumcusu Cevdet Ünüvar’ın ben bir Fenerbahçeli olarak Cüneyt Tanman’ı federasyon başkanı olarak da görmek isterim deyince Tanman, "Eğer olursam, olma ihtimalim bence sıfır, benim açımdan. Ama söylediklerinizi yaparım" diyerek cevapladı.

Son Güncelleme: 26.12.2017 14:58
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt TanmanFatih TerimGalatasaray
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