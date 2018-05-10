Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisarspor’u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor’u tebrik etti.