Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisarspor’u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor’u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor’u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Tebrikler Akhisarspor."
ERDOĞAN RUKİYE YILDIRIM’I TEBRİK ETTİ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Rukiye Yıldırım’a da tebrik telgrafı gönderdi.(İHA)