Cristiano Ronaldo UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 100 golü geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fransız temsilcisi Paris Saint Germain’i 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte Madrid’in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, rekorlar kırmaya devam etti. Ronaldo, PSG’ye karşı attığı 2 golle ile Real Madrid forması ile Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 101’e yükseltti. Yıldız futbolcu, böylece bir takımla Şampiyonlar Ligi’nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.

33 yaşındaki futbolcu, tüm kariyerinde ise Şampiyonlar Ligi’nde 116 kez rakip fileleri havalandırdı.

Portekizli futbolcu aynı zamanda 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde 11. gole ulaştı ve üst üste 7 sezon en az 10 gol atan tek oyuncu unvanının da sahibi oldu. Dünyaca ünlü futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 7 sezonundaki performansı şöyle:

2017-2018 - 10 gol

2016-2017 - 12 gol

2015-2016 - 17 gol

2014-2015 - 10 gol

2013-2014 - 17 gol

2012-2013 - 11 gol

2011-2012 - 10 gol