Comolli’nin hedefi mücadeleci bir takım

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer döneminde sarı-lacivertli camiaya yakışacak oyuncuları takıma kazandırmak için çalışacaklarını ve bunun sonucunda da mücadeleci bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe’nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı Damien Comolli, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Transfer döneminde iyi çalışarak sarı-lacivertli takıma katkı sağlayacak oyuncular almak istediklerini söyleyen Fransız futbol adamı, "Futbolcularla, teknik ekiple konuşacağım ve stadın yanı sıra antrenman tesislerini ziyaret edeceğim. Kulübün nasıl çalıştığını ve çalışanları öğreneceğim ama elbette en büyük önceliğim transfer dönemi olacak. 31 Ağustos’a kadar tüm vaktimi, enerjimi, fikirlerimi bunun için harcayacağım. Fenerbahçe’ye yakışacak özelliklerdeki en iyi transferleri gerçekleştirmek için çalışacağım. Sahada mücadeleci bir takım oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BURASI KUPA KAZANMA ALIŞKANLIĞI OLAN BİR YER"

Fenerbahçe gibi tarihi gelenekleri olan bir takıma geldiği için kendini şanslı hissettiğini dile getiren Comolli, "Böyle fantastik bir kulübe katıldığım için kendimi çok onurlandırılmış ve ayrıcalıklı hissediyorum. Burası tarihi, geleneği, kupa kazanma alışkanlığı olan bir yer. Türkiye ve İstanbul, yıllardır mesleğimden ötürü oyuncu izlemek için defalarca geldiğim bir ülke ve şehir. Hatta Türkiye’de ilk kez maç izlemeye, bu stada gelmiştim. Açıkçası hatıralarım canlandı" ifadelerini kullandı.

"GELENEĞİ OLAN BÜYÜK KULÜPLERDE ÇALIŞTIM"

Kendisini sarı-lacivertli takımda göreve getirdiği için Ali Koç’a teşekkür eden Damien Comolli, şunları söyledi:

"Fenerbahçe’ye ve Ali Koç’a, bana bu kulüpte çalışma fırsatı verdikleri için teşekkür ederim. Kariyerim boyunca sadece tarihi ve geleneği olan büyük kulüplerde çalıştım ve bu konuda kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Burası da onlardan biri. Arsenal, Liverpool, Saint Etienne ve Tottenham’dan sonra bana göre aynı büyüklüğe ve prestije sahip, aynı kategoride yer alan tarihi bir kulübe geldim. Burada bulunmak çok büyük bir keyif. Müzeyi gezerken köklü bir geçmiş ve kazandığı kupaları görünce ne kadar büyük bir kulübe geldiğinizi fark ediyorsunuz."

"KULÜBÜ DÜNYAYA TANITMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Comolli, Ali Koç ile beraber Fenerbahçe’yi önce Avrupa’ya, sonra da dünyaya tanıtacaklarını aktararak, "İşim, çok fazla dinlenmeye fırsat veren bir iş değil ama futbol benim tutkum. Bunu bir iş olarak görmüyorum bile. Her sabah ’işe gidiyorum’ demek yerine ’kulübe gidiyorum’ diyorum. Burası için de aynı şey geçerli olacak. Pek çok farklı şeyi içinde barındıran yoğun bir iş bu. A takımla ve teknik direktörle bir araya gelip genç oyuncuları geliştirmek ve takıma katılacak yeni oyuncular üzerine çalışmak, onların transferler sözleşmeleriyle ilgili çalışmak gerekiyor. Elbette, Başkan Ali Koç ile çok yakın bir çalışma ortamımız olacak, çünkü her şey futbol ile ilişkili. Ayrıca kulübü ilk olarak Avrupa’ya, daha sonra da dünyaya tanıtmaya çalışacağız. Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için benim rolüm ise çalıştığım pozisyonda her şeyimi vermek olacak" diye konuştu.

