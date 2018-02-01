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"Come to Beşiktaş ile 1.2 milyar kişiye ulaştık"

Beşitkaş Başkanı Fikret Orman, ’Come to Beşiktaş’ sloganıyla 1.2 milyar kişiye ulaştıklarını açıkladı.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:35
"Come to Beşiktaş ile 1.2 milyar kişiye ulaştık"

Siyah-beyazlıların Başkanı Fikret Orman, kulübün resmi dergisinin şubat sayısındaki yazısı şöyle:

’Gel, gel, ne olursan ol yine gel,

Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...’

Come to Beşiktaş’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz iletişim kampanyası sayesinde Beşiktaşımız, Türkiye’nin sınırlarını aşarak, dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri oldu. Taraftarlarımızın bulduğu bu sloganla 1.2 milyar kişiye ulaştık. Çin’e giderek başlattığımız globalleşme projelerimizin en önemli adımını yine bu sloganımızla ve yazımın başında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’den alıntıladığım yol gösteren sözlerin ışığında atıyoruz. Din, dil, ırk gözetmeden herkesi Beşiktaş’a çağıran bir reklam filmi hazırladık ve bu reklam filmini geçtiğimiz ay sizlerle paylaştık. Yurt dışında yayınlamadan önce sosyal medya hesaplarımızından paylaştığımız andan itibaren sizlerden gelen olumlu görüşler, sadece kulübümüz değil, Türkiye futbolu açısından da devrim sayılacak adımlar atma noktasında bir kez daha bizlere cesaret verdi. Beşiktaş Ailesi’nin verdiği bu büyük destek ve kenetlenme sayesinde bir kez daha böyle güzel bir camianın başkanı olduğum için büyük gurur yaşadım. Bugünlere gelebilmek için çok çalıştık. Daha iyi günler için de daha çok çalışacağız.

Son iki yılın şampiyonu, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da önemli işler başaran, oynadığı oyunla herkese keyif veren futbol takımımız, sezonun ikinci yarısına başladı. Bu maratonun sonunda üçüncü kez üst üste şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyorum. Beşiktaş’ın geldiği bu noktada golleriyle ve efendi kişiliğiyle büyük katkı sağlayan sevgili Cenk Tosun’u bizi en iyi şekilde temsil edeceğini bildiğim İngiltere Premier Ligi’ne uğurladık. Cenk, ailemizin değerli evlatlarından biridir. Kariyerinin hangi noktasında olursa olsun, bir gün yine ailesine dönmek isterse Cenk’e kapımız her zaman açıktır. Bu vesileyle takımımıza yeni katılan futbolcularımıza da “Hoş geldin” diyor, Beşiktaş armasını göğsünde taşıyarak, Siyah Beyaz formamızı terleten her sporcumuza başarılar diliyorum."

Son Güncelleme: 01.02.2018 12:46
Anahtar Kelimeler:
Come To Beşiktaş
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