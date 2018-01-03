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Claudio Taffarel de Galatasaray’a döndü

Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Claudio Taffarel’de Galatasaray’a döndüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 23:27
Claudio Taffarel de Galatasaray’a döndü

Fatih Terim’in yardımcıları belli olmaya başladı. Levent Şahin’in ardından ikinci isim de netleşti. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Claudio Taffarel’de Galatasaray’a döndüğünü sosyal medya hesabından açıkladı. Brezilyalı kaleci antrenörü, Instagram hesabından konuyla ilgili Türkçe yaptığı açıklama şöyle:

"Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerede kalmıştık!"

Son Güncelleme: 04.01.2018 09:28
Anahtar Kelimeler:
Claudio TaffarelGalatasarayFatih Terim Yardımcıları
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