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Cenk Tosun Everton’a transfer oldu mu?

Beşiktaş’ın milli golcüsü Cenk Tosun’un 28 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Everton’a transfer olduğu iddia edildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:14
Cenk Tosun Everton’a transfer oldu mu?

Uzun süredir İngiliz ekiplerinin radarında olan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Ada yolcusu. Tottenham, Crystal Palace, Everton gibi kulüplerle ismi anılan Cenk Tosun’un Everton’a transferinin gerçekleştiği iddia edildi. İngiliz Guardian Gazatesi muhabiri Ad Aaron, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda golcü oyuncunun 28 milyon Euro karşılığında Everton’a transferinin gerçekleştiğini söyledi. 26 yaşındaki futbolcunun Everton’dan yıllık 4 milyon Euro alacağı belirtilirken, sözleşmenin de 4,5 yıllık olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı oyuncu İngiliz ekibine transferi gerçekleşmesi sonucu yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu olmuş olacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki etkili performansı ile adından sıkça söz ettiren golcü futbolcu, bu sezon siyah-beyazlılarda forma giydiği 23 mücadelede 13 gol atmıştı.

Son Güncelleme: 28.12.2017 10:21
Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun EvertonCenk TosunBeşiktaş
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