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Cengiz’li Roma çeyrek finalde

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde

14 Mart 2018 Çarşamba 09:21
Cengiz’li Roma çeyrek finalde

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde

Shakhtar Donetsk engelini aşarak çeyrek finale yükseldi. Manchester United ise evinde Sevilla’ya 2-1 mağlup olarak Devler Ligi’ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı rövanş mücadeleleri ile devam etti. Genç yıldız Cengiz Ünder’in formasını giydiği İtalya temsilcisi Roma, Shakhtar Donetsk karşısında deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşını 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Roma’nın golünü 52. dakikada Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko kaydetti. Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11’de başlarken 65 dakika sahada kaldı. Cengiz, turun ilk maçında takımının deplasmandaki golüne imza atmıştı.

MOURINHO’LU UNITED’DAN VEDA

Gecenin diğer maçında ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Manchester United, 0-0’ın rövanşında evinde Sevilla’ya 2-1 mağlup olarak taraftarlarına şok yaşattı. Uzun bir süre golsüz devam eden maçın kilidini Sevilla’da 72. dakikada oyuna giren Wissam Ben Yedder açtı. Oyuna girdikten 2 dakika sonra golü bulan Fransız oyuncu, 78. dakikada skoru 2-0’a taşıdı. Manchester, 84. dakikada Romelu Lukaku’nun ayağından bir gol bulsa da rakibine 2-1 mağlup olarak Devler Ligi’ne veda eden taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarında günün programı şöyle:

20.00 Beşiktaş (0) - Bayern Münih (5)

22.45 Barcelona (1) - Chelsea (1)

(İHA)
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