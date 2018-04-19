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Cengiz Ünder şov devam ediyor

Serie A’nın 33. haftasında Roma, sahasında Genoa’yı 2-1 mağlup ederken, milli oyuncu Cengiz Ünder takımın ilk golünü kaydetti.

19 Nisan 2018 Perşembe 08:31
Cengiz Ünder şov devam ediyor

Serie A’nın 33. haftasında Roma, sahasında Genoa’yı 2-1 mağlup ederken, milli oyuncu Cengiz Ünder takımın ilk golünü kaydetti.

Olimpiyat Stadı’nda Roma, Genoa’yı konuk etti. Maçı hızlı başlayan Roma, 17. dakikada Kolarov’un asistinde topla buluşan Cengiz Ünder’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 52. dakikada Zukanovic’in kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. 61. dakikada Lapadula’nın fileleri havalandırmasıyla fark 1’e inerken, 90 dakika sonunda Roma sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu. 77 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, yerini daha sonra Schick’e bırakırken, milli yıldızın ligdeki gol sayısı da 6’ya yükseldi.

(İHA)
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