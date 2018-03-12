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Carrick bırakıyor

Manchester United’ın efsane futbolcusu Michael Carrick sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

12 Mart 2018 Pazartesi 19:30
Carrick bırakıyor

Manchester United’ın efsane futbolcusu Michael Carrick sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Manchester United’ta efsaneleşen ve İngiliz ekibinin değişmez oyuncularından olan Michael Carrick, sezon sonunda futbolu bırakıyor. 12 senedir Manchester United’ın formasını terleten başarılı futbolcu United formasıyla 463 maçta 24 gol attı. Manchester forması ile 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig Şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 UEFA Kupası ve 6 İngiltere Süper Kupası kazanan 36 yaşındaki futbolcu futbolu bu sezon sonunda noktalayacağını açıkladı.

(Ozan Buğra Koşar /İHA)
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