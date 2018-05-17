Çalımbay’dan ayrılık açıklaması: Önümüzdeki yıl...

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, önümüzdeki sezon bordo-mavili kulüpte çalışmayacağını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde haftalık basın toplantısını düzenledi. Sezon değerlendirmesi yapan Çalımbay, kendi geleceği ile ilgilide önemli açıklamalarda bulundu.

Dün kulüp binasında, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer ile bir görüşme yaptıklarını belirten Çalımbay, ” Görüştüğümüz bir kaç konu var. İkisini söylemeyeceğim. Ben en son kendimle ilgili konuştum. Kendilerine mukavelemin bittiğini söyledim. ‘Hocam ne düşünüyorsunuz, nasıl yapalım’ dediklerinde, ben de ‘Teşekkür ediyorum, ben önümüzdeki sezon çalışmayı düşünmüyorum’ dedim. Buradan iyi bir şekilde ayrılmak istiyorum dedim ve yollarımızı ayırdık. Zaten burada göreve gelirken de özellikle iki değil bir yıl istediğimi söyledim. Ben burada her şeyi yaptım, elimizden ne geliyorsa onu yaptım, buradan da çok çok iyi bir şekilde ayrılmak istiyorum, teşekkür ediyorum’ diyerek yolumuzu ayırdık. Şu andaki durum bu. Ben kararımı verdim, yeni bir yönetim gelmiş yeni plan programı olabilir. Onun için bence serbest bırakmak gerekiyor. Ben gittiğim yerlere bir yıllık imza atıyorum. Sadece Milli Takım’a ömür boyu imza atarım’ dedim. Kulüp takımlarına yürekli bir şekilde teknik direktörünün arkasında duracağına inanmıyorum. Eğer bir yıldan sonra iki taraf da memnunsa kalırım ”dedi.

“KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇINI CİDDİYE ALMALIYIZ”

Çalımbay, önlerinde son bir maçın kaldığını belirterek, "Kardemir Karabükspor maçı ciddiye alınmasa sıkıntılı maç olur. Onun için hiçbir arkadaşımıza izin dahi vermedik, göndermedik. O arkadaşlarla maça çıkacağız. Buradaki son maçımızı iyi şekilde tamamlayacağız. Bazen iyi, bazen kötü dolu dolu 7 ayımız geçti. Biz takımı 3-4. almadık. 13. sıradan aldık ve bu takımı buralara getirdik. Daha iyi daha güzel yerlerde olabilirdik ama maalesef bazı şartlar gelişince olmadı. Her şeye rağmen güzel günlerimiz geçti" şeklinde konuştu.

“ÇALIŞIRKEN HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMEM”

Gelecek sezon için hiçbir takımla görüşmediğini belirten Çalımbay, “Hiç kimseyle görüşmedim. Çalışırken bir kulüple görüşmem. Teklifler olursa dediğim gibi çok başarılı olacağıma inanıyorum. Benim için önemli olan huzur. Hedef koyup başarmadığım yok. Burada çok büyük tecrübe edindim. Taraftarlar mükemmel destek verdi. Onlara, futbolcu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ligde göreve geldiklerinde 11. sırada yer alan takımı 5. sıraya kadar taşıdıklarını vurgulayan Çalımbay, ara transferde maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamadıklarını belirterek, “Ben ve yardımcılarım herkes 10 gün tatil yaparken başkanımızla her gün hastanede buluştuk. ’Transferde kim alalım, nasıl yapalım’ diye konuştuk. Her gün karşımıza engel çıkıyordu. Bu engel de maddi konulardı. Eğer mevcut oyuncular maddi açıdan sıkıntı yaşayacaksa o zaman transfer yapmayalım arkadaşlarımızın sorunlarını halledelim, sıkıntı yaşamasınlar mevcut oyuncularla işimize baktık" diye konuştu.

Çalımbay, 12 karşılaşma hiç yenilmediklerini ancak berabere kaldıkları maçlardan dolayı tepkiler geldiğini söyleyerek, “Bazı maçları şansız şekilde kazanamadık. Son dakikalarda yediğimiz gollerle Konya, Fenerbahçe maçlarında berabere kaldık. Çok farklı kazanacağımız Göztepe maçında berabere kaldık. Gençlerbirliği maçında penaltı atsa farklı olurdu. Maalesef ondan sonra inişli çıkışlı grafik çizdik. Benim istediğim çok çabuk bir stoper, bir sol bek ve kanattı. En son 1’ini dedik ama o da olmadı" dedi.

“KULÜBE KAZANDIRDIK”

Topladıkları puanlarla bordo-mavili kulübe 42 milyon lira kazandırdıklarını belirten Çalımbay, “Şu anda kulübümüz topladığımız puanlarla inanılmaz derecede para kazandı. Biz burada görev yaparken kulübün 1 kuruşunu harcatmadık. Las Palmas’tan Ramy’i çok istiyorduk. Antalya’dan Maicon, Osmanlıspor’dan Umar’ı, Bursasporlu Kembo, Kayseri’den Mendez’i istedik ama hiçbirini alma imkanımız olmadı. Onun için bu kadromuzla yolumuza devam ettik. Devam ederken başarılı olmamız gerekiyordu. Galatasaray kupayı kazansa Avrupa’ya gidecektik. Sezonu çok daha iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin her şeyi yaptık ama bazen aşamayacağımız şeyler oldu. Deplasman maçlarında en başarılı takımlardan biriyiz. Bazen sıkıntılar yaşadık, özellikle 1-2 takviye yapsak her şey farklı olacaktı. Muharrem Başkan oyuncu almak için uğraştı ama sıkıntılardan dolayı olmadı" şeklinde konuştu.

“YENİ YÖNETİMLE BENZER YÖNLERİMİZ VAR”

Trabzonspor’da yeni yönetimin kendisiyle benzer yönleri olduğunu belirten Rıza Çalımbay, “Kendi yaptıkları, kurdukları bir takım değil, kendi yönettikleri bir kulüp değil. Onun için kısa sürede yapacakları çok fazla bir şey yok. Ben kendilerinden iki şey istedim. Birincisi, geldikten sonra başkanın Hayrettin Bey, Ömer Bey ile Özkan Hoca ile toplu görüşme yapıp kulüple, takımla ilgili benden bilgi almalarını çok isterdim. Sonra ben başkanı arayıp buraya davet ettim. Geldi ve arkadaşlarımızla konuştu. Çünkü arkadaşlarımızın sıkıntılardan dolayı beklentileri vardı. Onlarla ilgili çok iyi bilgiler verdi. Ancak gazetelerde çıkan demeçler olumsuz yansıdı. Aslında kötü değil. Çünkü yeni yönetimin tabi ki plan programı olacak ve önümüzdeki yılı düşünecekler. Kendilerinden ricam, ‘Her şeyde haklısınız, öze dönüş olabilir. Ama maçlar varken hele hele kritik maçlar varken, bunlara girilmemesini ve oyuncuların motivasyonunun bozulduğunu söyledim. Özellikle birkaç arkadaşımızın gönderileceği yönündeki haberlerin çıkması ister istemez motivasyonu bozuyor. Antalya maçından önce başkandan ricada bulunarak, ‘Gelir misiniz’ dedim ve kendisi kabul etti, bana o konuda çok yardımcı oldu. Kendisi geldi takımla konuştu, çok güzel bir şekilde takım motive oldu ve maçı kazandık. Zor da bir maçtı” ifadelerini kullandı.

“YENİ YÖNETİMLE BİR SORUNUM OLMADI”

Yeni yönetimle en küçük bir sorunu dahi olmadığının altını çizen Çalımbay konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sadece istediğim kalan maçları en iyi şekilde bitirmekti. Ama maalesef sorunlar devam etti. Arkadaşlarımızın bazılarının kafasında soru işaretleri devam ediyor. Biz bu şartlarda yola devam ettik. Benim burada en çok üzüldüğüm şey; kulübümüzü FIFA’ya verip burada görevine devam eden arkadaşlarla yolumuza devam ettik ve o arkadaşlarımızla maçlarımızı kazanmak için her şeyimizi vermeye çalıştık. Sıkıntılı bir süreçti. Arkadaşlarımızın kendilerini düşündükleri için bunu yapmalarının haklı yanı var mı bilmiyorum, ama onlara yönetim belli bir tarih verilmiş o tarihten önce kulübü FİFA’ya verince yaşandı bunlar. Biz de mecburen o arkadaşlarımızdan yararlanmak zorunda kaldık.”

“VİCDANIM ÇOK RAHAT”

Yaşanan bütün sıkıntılara rağmen iyi şeyler olduğuna inandığını ve vicdanen rahat olduğunu dile getiren Çalımbay, “İşin neticesinde göreve başladığımızdan itibaren en iyisini yapmaya çalıştık. Vicdanen çok rahatım. Yaşadığımız sıkıntılara rağmen iyi şeylerin olduğuna inanıyorum. Ama çok daha iyi şeyler olabilirdi. Benim ve ekibimin tek şanssızlığı Trabzonspor’un en sıkıntılı döneminde çalıştık. Ama bize kimse bir şey söyleyemez. Ne bir kuruş para harcattık, ne bir transfer yaptırdık. Benden önceki sıkıntılı kadroyu aldıkı ve ekibimizle güzel bir çıkış yaptık. Eğer bazı aksilikler olmasaydı hem ligin hem de Türkiye Kupası’nı çok iyi bir şekilde bitirebilirdik. Örneğin Burak’tan Türkiye Kupası’nda hiç faydalanamadık” şeklinde konuştu.

(Gökmen Şahin/İHA)