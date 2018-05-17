Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Özkan Sümer, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Ömer Sağıroğlu ile yaptığımız toplantıda önümüzdeki sezon takımı çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim. Buradan iyi ayrılmak istediğimi ilettim" dedi.(İHA)
Çalımbay’dan ’ayrılık’ açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Özkan Sümer, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Ömer Sağıroğlu ile yaptığımız toplantıda önümüzdeki sezon takımı çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim. Buradan iyi ayrılmak istediğimi ilettim" dedi.
17 Mayıs 2018 Perşembe 11:46