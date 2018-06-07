Buse Tosun’u kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya kazanan Buse Tosun’u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Buse Tosun’a tebrik telgrafı gönderdi.(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya kazanan Buse Tosun’u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya kazanan Buse Tosun’u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Buse Tosun’a tebrik telgrafı gönderdi.(İHA)