Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95955
ALTIN
186.768
DOLAR
4.6302
STERLİN
6.0843
EURO
5.3615
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Bursaspor’un otobüsüne haciz geldi

Bursaspor’da yaşanan maddi kriz sebebiyle altyapıda kullanılan otobüse haciz geldi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:46
Bursaspor’un otobüsüne haciz geldi

Bursaspor’da yaşanan maddi kriz sebebiyle altyapıda kullanılan otobüse haciz geldi.

Bursaspor’da yaşanan maddi kriz bir türlü aşılamıyor. Yeni sezon öncesi transferdeki sessizliğini koruyan, Avusturya’da yapılacak kamp çalışmalarını iptal ederek yurt içine yönelen ve oyuncularına birikmiş ödemeleri bulunan yeşil-beyazlı kulüp, bu kez de haciz olayı ile gündeme geldi. Bursaspor’un A takım otobüsüne haciz konulduğu öne sürülürken, iddialara yeşil-beyazlı kulüpten yanıt geldi.

İHA muhabirinin Bursapor Kulübü’nden aldığı bilgiye göre, haciz olayının altyapıda kullanılan bir otobüs için yaşandığı bildirildi. Bir temizlik şirketinin kulüpten alacakları sebebiyle altyapıda kullanılan bir servis otobüsüne haciz koydurduğu, ancak kulübe henüz bu konuda resmi bir yazının ulaşmadığı belirtildi.

Bursaspor’un A takım otobüsü ve U21 takımının kullandığı otobüsün ise kulübe ait olmadığı öğrenildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Lebron 33 yaşında ama..."
"Lebron 33 yaşında ama..."
Dünya Kupası son 16 turunda erken finaller
Dünya Kupası son 16 turunda erken finaller
Basketbolda Avrupa’da yer alacak takımlar belli oldu
Basketbolda Avrupa’da yer alacak takımlar belli oldu
Şampiyon sahaya iniyor
Şampiyon sahaya iniyor
Dünya Kupasında bugün (26 Haziran)
Dünya Kupasında bugün (26 Haziran)
Hırvatistan, İzlanda’yı 2-1 mağlup etti
Hırvatistan, İzlanda’yı 2-1 mağlup etti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim