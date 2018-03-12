Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118454
ALTIN
162.367
DOLAR
3.8371
STERLİN
5.3079
EURO
4.7167
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Bursaspor’un hayal kırıklığı Sow

Bursaspor’dan 5 ay boyunca aylık 160 bin Euro kazanacak olan Senegalli yıldız Moussa Sow, çıktığı 5 resmi maçta da hiçbir varlık gösteremeyerek hayal kırıklığı yaşattı.

12 Mart 2018 Pazartesi 13:16
Bursaspor’un hayal kırıklığı Sow

Bursaspor’dan 5 ay boyunca aylık 160 bin Euro kazanacak olan Senegalli yıldız Moussa Sow, çıktığı 5 resmi maçta da hiçbir varlık gösteremeyerek hayal kırıklığı yaşattı.

Yeşil-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli’den 6 aylığına kadrosuna kattığı golcü oyuncu Moussa Sow, camiada heyecan uyandırmıştı. Gol yollarına çare olması için alınan 32 yaşındaki futbolcu, ligde Beşiktaş ve Galatasaray maçları da dahil olmak üzere 4 müsabakada sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Ligde 4, kupada ise 1 olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkan Sow, sahada kaldığı 237 dakikada hiçbir varlık gösteremedi.

AYLIĞI 160 BİN EURO

Bursaspor, yıldız ismi kadrosuna katmak için 6 aylığına 800 bin Euro için el sıkışmıştı. Kulübüne kiralama bedeli vermeyen yeşil-beyazlı idareciler, Sow’a ise aylık 160 bin Euro’dan 5 ay boyunca ödeme yapacak.

(Mesut Alan/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Robben’den Beşiktaş taraftarına övgü
Robben’den Beşiktaş taraftarına övgü
Beşiktaş’a İngiliz hakem
Beşiktaş’a İngiliz hakem
Meksika Rallisi’nde zafer Ogier’nin
Meksika Rallisi’nde zafer Ogier’nin
Tottenham’da ’Son’ farkı
Tottenham’da ’Son’ farkı
Kiralık geldi, Dormund’u sırtlıyor
Kiralık geldi, Dormund’u sırtlıyor
Gomis attıkça Galatasaray kazanıyor
Gomis attıkça Galatasaray kazanıyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim