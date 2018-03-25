Bursaspor’dan Aziz Yıldırım’a sert cevap

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın ’FETÖ’nun futbola yaptığı müdahalelerle Bursaspor şampiyon yapıldı" sözlerine cevap verdi. Açıklamada, Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğunun da Aziz Yıldırım’dan yaka silktiği vurgulandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir dergiye yaptığı açıklamada, Bursaspor’un FETÖ sayesinde şampiyon olduğu iddiasında bulundu. Yıldırım’ın bu sözlerine Bursaspor cephesinden sert yanıt geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2010 yılında kazandığımız ve futbol kamuoyunun vicdanıyla zihnindeki yerini ’tertemiz’ vurgusu ile alan şampiyonluğumuz, söz konusu şahsın seçim malzemesi seviyesine indiremeyeceği kadar yüce ve yüksek olduğu gibi, Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğunun artık yaka silktiği ve her ağzını açtığında hedef gözetmeksizin kin nefret ve düşmanlık saçan bu şahsiyetin diline yakışmayacak kadar da değerlidir. Türk futbol kamuoyunun iki şampiyon camiasını birbirine düşürmekten başka hiç bir gayesi olmayan bu akıl dışı ithamlara zerre kadar itibar göstermediğimizin bilinmesini istiyor, bununla birlikte hamurunda sadece hak, hukuk, alın teri ve emek olan o tarihi başarımıza uzanan zehirli dile TFF ve hukuk çerçevesinde hak ettiği cevabın verilmesi hususunda gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz."

(Mesut Alan/İHA)