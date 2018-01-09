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Bursaspor'un hedefinde 4 isim var

Bursaspor; Poko, Sow, Twumasi ve Ahmed Musa dörtlüsünden en az ikisini transfer etmeyi planlıyor.

09 Ocak 2018 Salı 14:04
Bursaspor'un hedefinde 4 isim var

Bursaspor’da herkesin gözü kulağı Antalya’da, Bursaspor Başkanı Ali Ay’ın kampa katılmasıyla birlikte gündemin tek maddesi transfer oldu. Ali Ay’ın Teknik Direktör Paul Le Guen’le iki gün süren görüşmesinin ardından bomba transfer kararları alındı.

İkinci yarıya takımı ateşleyip sürükleyecek ve aynı zamanda taraftarı stada çekecek futbolcuların peşine düşen Ay ve kurmayları Le Guen’in de tercihleri arasında bulunan 4 flaş ismi yeşil-beyazlı renklere bağlamak için harekete geçti.

İLK SIRADA POKO VAR

Fransız teknik adam ve Başkan Ali Ay’ın 2 gün süren toplantının ardından netleştirdiği 4 isim Poko, Sow, Twumasi ve Ahmed Musa.

İkinci yarıda taraftarı ateşlemek ve stada çekebilmek için yapılan transfer harekatın zirvesinde ilk sırada Poko var. Fransız teknik adam ısrarla bu ismi kadrosunda görmek istediğini belirtirken, Başkan Ali Ay ve yönetimi de bu konuda Le Guen’le hemfikir oldu. Bu transfer için kesenin ağzını da açan yeşil-beyazlı yönetim, Karabükspor’la anlaşma noktasına geldi. Büyük ölçüde tamamlanan transferle ilgili, peşinat ve takas edilecek oyuncular konusunda halen görüş alışverişinde bulunuluyor.

İkinci sırada ise Moussa Sow bulunuyor. Ligi tanıması ve kaliteli kimliği ile öne çıkan Sow’a cüzi bir teklif sunuldu. Sow’un, ‘Tamam’ demesi halinde bu transfer de bitecek. Bursaspor’un Twumasi aşkı hala sürüyor. Astana indirime gitmeye karar verdi. Fiyat hızla düşüyor. Orta yol bulunması halinde Twumasi’nin de timsah olması an meselesi. Ahmed Musa ise tekrar futbol oynamak istiyor. Yüksek bonservis bedeli sebebiyle kiralama yoluna giden Bursaspor, İngiltere’den cevap bekliyor. Fiyatlar yüksek, ancak Le Guen’in sevdiği oyun tipine sahip olan Musa da yeşil-beyazlı takımın son ismi.

Bursaspor, bu 4 isimden hafta sonuna kadar 2’sini bitirmeyi amaçlıyor. Aksi bir durumda önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapılacak.

Son Güncelleme: 09.01.2018 14:14
Anahtar Kelimeler:
BursasporTransfer
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