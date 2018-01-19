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Bursaspor Nijeryalı Abdullahi Shehu ile anlaştı

Bursaspor'da Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu ile 2,5 yıllığına anlaşma sağlandı.

19 Ocak 2018 Cuma 10:06
Bursaspor Nijeryalı Abdullahi Shehu ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Paul Le Guen, dünkü basın toplantısında birçok mevkide forma giyebilen iyi bir joker oyuncusuna ihtiyaçlarının olduğunu söylemişti. Deneyimli teknik adamın sözünü ettiği isim dün Özlüce Tesisleri’ne gelerek yeşil-beyazlı idareciler ile masaya oturdu.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Güney Kıbrıs Ligi ekiplerinden Anorthosis’te forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ve menajeri ile bir araya gelen Bursaspor yönetimi, her konuda anlaşma sağladı. 2,5 yıllığına anlaşma sağlanan Nijeryalı ismin yarım sezon için 250 bin Euro, diğer sezonlar için de 500’er bin Euro ücret alacağı bildirildi.

Anorthosis Kulübü’ne ise 300 bin Euro bonservis ücreti verileceği öğrenildi.

LE GUEN İŞARET ETMİŞTİ

Yeşil-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı Paul Le Guen, dün düzenlenen basın toplantısında çok yönlü bir oyuncuyu kadrolarına katarak transferi noktalamak istediklerini söylemişti. "Defansif alanda gerek sağda, gerek ortada, gerek solda katkı verebilen bir oyuncuyu kadromuza katmak bizim için faydalı olacaktır. Joker ama iyi bir joker olacak" diyen Le Guen’in bahsettiği isim olan Abdullahi Shehu, orta saha, sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyebiliyor.

GROZAV BUGÜN TANITILIYOR

Öte yandan Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz gün 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 6 aylık sözleşmeye imza attırdığı Rumen oyuncu Gheorghe Grozav için bugün saat 15.00’te Özlüce Tesisleri’nde basın tanıtım toplantısı yapılacağını açıklandı.

Son Güncelleme: 19.01.2018 10:26
Anahtar Kelimeler:
BursasporAbdullahi Shehu
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