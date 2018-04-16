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Bursaspor düşme tehlikesi yaşıyor

Bursaspor, dün aldığı Göztepe mağlubiyeti ile düşme hattıyla puan farkını 4’e indirdi. Yeşil-beyazlıları kalan haftalarda kritik maçlar bekliyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:31
Bursaspor düşme tehlikesi yaşıyor

Bursaspor, dün aldığı Göztepe mağlubiyeti ile düşme hattıyla puan farkını 4’e indirdi. Yeşil-beyazlıları kalan haftalarda kritik maçlar bekliyor.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında dün deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü. Düşme hattıyla arasında yalnızca 4 puan fark bulunan yeşil-beyazlıları kalan 5 haftada kritik maçlar bekliyor.

KRİTİK MAÇLARA ÇIKACAK

Geride kalan 29 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde eden Timsah, 33 puanda kaldı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da son haftalara girilirken düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan yeşil-beyazlılar, kalan haftalarda puanlar toplayarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bursaspor, küme düşmesi kesinleşen Karabükspor’un yanı sıra kalan haftalarda düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor ve Gençlebirliği ile de karşılaşacak. Mustafa Er’in öğrencileri, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi güçlü takımlara karşı da mücadele verecek.

SOW İLK GOLÜNÜ ATTI

Bursaspor’da oynadığı futbolla eleştirilerin odak noktasında yer alan Senegalli yıldız Moussa Sow, dün oynanan ve yeşil-beyazlıların 2-1 mağlup olduğu Göztepe karşılaşmasında yeşil-beyazlı formayla ilk golünü attı.

(İHA)
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