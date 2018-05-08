Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
99364
ALTIN
182.998
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8641
EURO
5.1228
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Bursaspor Durmazlar yarı finalde

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off çeyrek final ikinci maçında Bursaspor Durmazlar, deplasmanda konuk olduğu Akhisar Belediye’yi 83-69 mağlup etti. Seride durumu 2-0’a getiren Bursaspor Durmazlar, yarı finale yükseldi.

08 Mayıs 2018 Salı 22:21
Bursaspor Durmazlar yarı finalde

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off çeyrek final ikinci maçında Bursaspor Durmazlar, deplasmanda konuk olduğu Akhisar Belediye’yi 83-69 mağlup etti. Seride durumu 2-0’a getiren Bursaspor Durmazlar, yarı finale yükseldi.

Akhisar Belediye Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayan ve Fatih Arslanoğlu’nun baş hakemliğini yaptığı müsabakanın ilk periyodunu 26-14 üstün tamamlayan Bursaspor, devreyi 45-36 önde bitirdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyarak skoru 66-53’e getiren konuk ekip Bursaspor, karşılaşmayı 83-69 kazandı. 5 Mayıs günü Bursa Atatürk Spor Salonu’ndaki ilk karşılaşmayı da 84-58 kazanan Bursaspor Durmazlar seride durumu 2-0’a getirerek, yarı final oynamaya hak kazandı. Bursaspor Durmazlar, yarı finalde Bahçeşehir Koleji’nin rakibi oldu.

(Barış Gezici /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, Banvit’i yendi
Galatasaray, Banvit’i yendi
Çukurova Basketbol evinde yenildi
Çukurova Basketbol evinde yenildi
Arda Turan PFDK’ya sevk edildi
Arda Turan PFDK’ya sevk edildi
Şampiyon güreşçileri kabul etti
Şampiyon güreşçileri kabul etti
Ankaragücü taraftarının Süper Lig coşkusu
Ankaragücü taraftarının Süper Lig coşkusu
“5 çan çaldı, adalet öldü”
“5 çan çaldı, adalet öldü”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim