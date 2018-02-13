Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115548
ALTIN
162.034
DOLAR
3.7947
STERLİN
5.2750
EURO
4.6850
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Bursaspor'da Sow Galatasaray maçına yetişecek

Bursaspor’da Senegalli yıldız Moussa Sow’un Katar’da tedavi gördüğü ve ligin 23. haftasında oynanacak Galatasaray maçına yetişeceği öğrenildi.

13 Şubat 2018 Salı 11:08
Bursaspor'da Sow Galatasaray maçına yetişecek

Yeşil-beyazlı kulübün Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli’den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli yıldız Moussa Sow, Beşiktaş maçı öncesi basına kapalı olarak yapılan antrenmanda sakatlık geçirmişti.

KATAR’DA TEDAVİ OLUYOR

Siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyen ve son oynanan T.M. Akhisarspor mücadelesinde de sahada yer alamayan Sow’un kulüpten özel izin alarak Katar’a gittiği bildirildi. Katar’daki doktoruna tedavi olan yıldız ismin perşembe günü Bursa’ya döneceği öğrenildi.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞTİRİLECEK

Ligde 7 maçtır galibiyet hasreti çeken Bursaspor’un gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare olması beklenen Sow’un 22. haftada oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Deneyimli oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında ise sahada yer alabileceği bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu Stadyumu'nun yapımı sürüyor
Ordu Stadyumu'nun yapımı sürüyor
Burak Yılmaz'ın yokluğunda Trabzonspor tatsız
Burak Yılmaz'ın yokluğunda Trabzonspor tatsız
“Futbolcular 7 aydır maaş alamıyormuş"
“Futbolcular 7 aydır maaş alamıyormuş"
Trabzonspor’dan şike ile ilgili açıklama geldi
Trabzonspor’dan şike ile ilgili açıklama geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena için 41 milyon TL ödeyecek
Bursa Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena için 41 milyon TL ödeyecek
Galatasaray’ın yarı finaldeki rakibi Akhisarpor oldu
Galatasaray’ın yarı finaldeki rakibi Akhisarpor oldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim