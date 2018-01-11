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Bursaspor'da Bilal Kısa’nın sözleşmesi feshedildi

Bursaspor’da Bilal Kısa’nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:27
Bursaspor'da Bilal Kısa’nın sözleşmesi feshedildi

Devre arası çalışmalarını sürdüren Bursaspor’da ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlılar, deneyimli futbolcu Bilal Kısa ile yolları ayırma kararı aldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bilal Kısa ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Bilal Kısa’ya bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.

Yeşil-beyazlı ekip, savunma oyuncusu Serdar Aziz’in Galatasaray’a transferine karşılık, 4.5 milyon Euro’nun yanı sıra Bilal Kısa, Furkan Özçal ve Sercan Yıldırım’ı kadrosuna katmıştı. Furkan ve Sercan ile 3’er yıllık sözleşme imzalanırken, Bilal Kısa ise 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atmıştı. Bilal Bursaspor’dan yıllık 750 bin euro garanti ücret alıyordu.

Son Güncelleme: 11.01.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
Bilal Kısa Bursaspor
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